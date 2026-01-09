Balle di fieno e latte rovesciato i trattori invadono il centro di Milano contro l’accordo Ue-Mercosur | No a speculazioni – Il video

Gli agricoltori italiani manifestano nel centro di Milano contro l’accordo Ue-Mercosur, bloccando il traffico con balle di fieno e latte rovesciato. Nonostante le garanzie ottenute dal governo prima della ratifica, le proteste evidenziano il dissenso del settore agricolo verso il trattato di libero scambio, considerato da alcuni come una minaccia per le produzioni locali. La manifestazione sottolinea le preoccupazioni degli agricoltori circa le conseguenze economiche e ambientali dell’accordo.

Traffico paralizzato, balle di fieno, latte rovesciato nelle strade. Il governo italiano avrà anche ottenuto le tanto auspicate clausole di garanzia prima del via libera all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, ma gli agricoltori non sembrano proprio aver accolto di buon grado il voto di oggi a Bruxelles. A Milano, i trattori hanno invaso le vie del centro, sventolando bandiere tricolori e arrivando fino a piazza Duca d’Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando balle di fieno e suonando i clacson. «No alla concorrenza sleale». La mobilitazione è stata indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia contro la firma del trattato, che a loro avviso «favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani». 🔗 Leggi su Open.online

