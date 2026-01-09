Bagheria affidati i lavori per la manutenzione delle case popolari di via Bixio e di via Angiò

A Bagheria sono stati affidati i lavori di manutenzione degli alloggi popolari di via Bixio e via Angiò. Gli interventi, imminenti, mirano a garantire condizioni migliori agli immobili e a migliorare la qualità abitativa degli assegnatari. La programmazione si inserisce nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria promossa dall’amministrazione comunale per preservare il patrimonio pubblico e assicurare ambienti sicuri e dignitosi.

Partiranno a stretto giro i lavori di manutenzione per gli alloggi popolari di via Angiò e via Bixio a Bagheria. Lo comunica il Comune che, con una determina del 29 dicembre scorso della Direzione 6 - Lavori pubblici e programmazione, ha affidato gli interventi alla ditta Lv srls di Gangi, che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Case popolari: affidati 600mila euro di lavori per recuperare 29 alloggi erp Leggi anche: Case popolari: affidati 600mila euro di lavori per recuperare 29 alloggi erp La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manutenzione case popolari: al via i lavori in via Angiò e via Nino Bixio - A breve al via lavori per gli alloggi popolari di via Angiò e via Bixio. comune.bagheria.pa.it

A19, lavori conclusi in anticipo a Bagheria. Schifani: “Prosegue Piano di manutenzione per un’autostrada sicura” - Termineranno oggi pomeriggio, con una settimana di anticipo, i lavori lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, all’altezza dello svincolo di Bagheria, dove è stato realizzato il ... msn.com

**BAGHERIA: Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle case popolari di via - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.