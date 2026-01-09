Avowed arriva su PS5 | Obsidian Entertainment data d’uscita e dettagli

Avowed, il nuovo gioco di ruolo sviluppato da Obsidian Entertainment, sarà disponibile anche su PlayStation 5. La casa di sviluppo ha annunciato ufficialmente la data di uscita e fornito alcuni dettagli sul titolo, che si inserisce nel catalogo di giochi di ruolo di alta qualità. Questa novità amplia ulteriormente le opzioni per gli appassionati di generi narrativi e di avventure su console di nuova generazione.

Avowed, il gioco di ruolo sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios, è pronto ad approdare anche su PlayStation 5. L’annuncio è arrivato durante il New Game+ Showcase 2026 e segna un passaggio importante per il titolo, finora legato all’ecosistema Xbox e PC. L’uscita su PS5 è fissata al 17 febbraio e avverrà in contemporanea con un importante aggiornamento gratuito. Si tratta di un debutto accompagnato da contenuti sostanziosi, pensati sia per i nuovi giocatori sia per chi ha già completato l’avventura. Gematsu segnala che la versione PlayStation 5 arriverà infatti insieme all’“Anniversary Update”, un aggiornamento che sarà distribuito su tutte le piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

