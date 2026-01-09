Avowed arriva su PlayStation 5 | uscita fissata per febbraio 2026

Avowed, l’action RPG di Obsidian Entertainment, sarà disponibile su PlayStation 5 a partire da febbraio 2026. Dopo l’annuncio ufficiale, il gioco amplia la propria compatibilità, offrendo ai giocatori una nuova opportunità di esplorare il suo mondo dettagliato e ricco di avventure. La data di uscita rappresenta un passo importante per gli appassionati di ruolo e per gli utenti delle console Sony.

Avowed, l’action RPG sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios, è stato ufficialmente annunciato in arrivo anche su PlayStation 5. La versione PS5 sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2026, segnando l’approdo del titolo su console Sony a circa un anno dal debutto su Xbox Series XS e PC. L’annuncio è arrivato nel corso del New Game+ Showcase 2026 e conferma l’estensione della strategia multipiattaforma già adottata da Microsoft per alcuni dei suoi titoli first-party. Avowed abbandona quindi lo status di esclusiva console Xbox, entrando nel catalogo PlayStation con una versione aggiornata e più completa rispetto al lancio originale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

