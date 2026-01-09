Una tragedia ha colpito le comunità di Anzio e Nettuno: Cristian, 12 anni, sognava di diventare calciatore, ma un malore improvviso gli ha tolto la vita. La perdita ha sconvolto la famiglia e la società sportiva Grifone Soccer. Questo triste episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute dei giovani atleti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia ha colpito una giovane famiglia di Anzio e la società Grifone Soccer di Nettuno. Nella giornata di ieri, a causa di un malore improvviso, è morto Cristian Cirolla, 12 anni, centrocampista dell’ Under 12 della squadra nettunese. Il mal di testa, lo svenimento e i soccorsi: il trasferimento in codice rosso al Bambino Gesù. I primi sintomi ieri pomeriggio con un forte mal di testa. In un primo momento si era pensato a una forma influenzale. Dopo essersi riposato, si è alzato dal letto, ma il mal di testa si è ripresentato con intensità, fino a fargli perdere i sensi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aveva 12 anni ed il sogno di diventare calciatore: un malore ha portato via Cristian. Lutto ad Anzio e Nettuno

Leggi anche: Grifone Soccer in lutto: muore a 11 anni il piccolo Cristian, colpito da un malore improvviso

Leggi anche: L’Asl Roma 6: “Nessun depotenziamento ad Anzio-Nettuno”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Il Sudan è vivo»: la fine del sogno in Coppa d’Africa e la ricerca di un futuro oltre la guerra; Seriate, Daniel Manda condannato per tentato omicidio, l'sms alla moglie il giorno prima delle coltellate: «Si avvererà il mio sogno; Luka Modric: La mia infanzia tra le granate, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra; Villaseta, 2 milioni per un sogno (già svanito): il Comune aveva annunciato la “rinascita” di Piazza Concordia.

Il sogno di Christian, 12 anni e un salto tra i campioni - San Costanzo (Pesaro e Urbino), 21 dicembre 2025 – E’ di San Costanzo una delle giovani promesse dell’equitazione marchigiana e nazionale. ilrestodelcarlino.it

"Quando è morto mio padre avevo 23 anni e non c'avevamo ‘na lira. Non ci ha lasciato in una situazione economica felice, piano piano ho ricostruito tutto. Ho sempre avuto l'etichetta del figlio di papà e me la porterò nella tomba. Adesso ne ho anche un'altra: - facebook.com facebook

Quello che Oriana Fallaci aveva denunciato anni fa oggi non può più essere liquidato come una provocazione. I segnali sono sotto gli occhi di tutti. x.com