Avengers | Doomsday Alan Cumming racconta l’incidente sul set | Ho fatto male a Pedro Pascal
Alan Cumming, noto per il suo ruolo in X-Men 2, rivela un episodio sul set di Avengers: Doomsday. L’attore ha condiviso un aneddoto riguardante Pedro Pascal, affermando di aver commesso un errore nei suoi confronti. Cumming tornerà presto nel ruolo di Nightcrawler nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, offrendo uno sguardo autentico sui retroscena delle riprese.
La star di X-Men 2 tornerà nel ruolo di Nightcrawler nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe e ha raccontato un aneddoto legato al suo collega. Alan Cumming sarà una delle tante star che parteciperanno al prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday. L'attore riporterà sul grande schermo uno dei suoi personaggi più noti, il mutante Nightcrawler. Cumming è uno dei membri del cast che fa parte del gruppo degli X-Men della saga targata 20th Century Fox, che debutterà nel MCU. Ospite al Jimmy Kimmel Live!, l'attore ha raccontato una disavventura vissuta durante le riprese del film nel quale è rimasto coinvolto Pedro Pascal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
