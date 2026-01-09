Avellino ramo cade su un' auto in sosta in via Tagliamento | intervengono i Vigili del Fuoco

A Avellino, questa mattina, un ramo di albero è caduto su un'auto parcheggiata in via Tagliamento, vicino al campo Coni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il ramo. L’incidente si è verificato senza conseguenze per le persone, evidenziando l’importanza di controlli periodici sugli alberi nelle aree urbane.

Questa mattina, ad Avellino, un ramo di albero è caduto su un'autovettura parcheggiata in via Tagliamento, nei pressi del campo Coni. Nessuna persona è rimasta ferita, poiché il veicolo era privo di conducente al momento dell'incidente.Il ramo ha provocato danni al parabrezza dell'auto.

