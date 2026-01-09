Avellino incidente tra via Francesco Tedesco e via Fratelli Troncone | traffico rallentato

A Avellino, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Francesco Tedesco e via Fratelli Troncone. L’evento ha causato rallentamenti nel traffico, già congestionato nelle ore di punta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale. Si consiglia di prestare attenzione e di valutare eventuali percorsi alternativi.

Avellino - Un incidente si è verificato all'incrocio tra via Francesco Tedesco e via Fratelli Troncone, in una zona già caratterizzata da un traffico intenso nelle ore di punta. Secondo le informazioni disponibili, il semaforo risultava in modalità lampeggiante al momento dell'impatto.

