Avellino donna investita a Piazzetta Perugini | fugge il conducente dell' auto
Questa mattina, a Piazzetta Perugini ad Avellino, una donna è stata investita mentre attraversava la strada. Il conducente dell'auto coinvolta ha lasciato il luogo senza prestare soccorso. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il veicolo e il responsabile dell'incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.
Questa mattina, a Piazzetta Perugini, ad Avellino, una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L’automobile coinvolta, una utilitaria di colore nero, non si è fermata a prestare soccorso.Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato la donna in ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
