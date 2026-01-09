Avellino donna investita a Piazzetta Perugini | fugge il conducente dell' auto

Questa mattina, a Piazzetta Perugini ad Avellino, una donna è stata investita mentre attraversava la strada. Il conducente dell'auto coinvolta ha lasciato il luogo senza prestare soccorso. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il veicolo e il responsabile dell'incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

