Avanza l' ipotesi di chiusura dei supermercati alla domenica si riapre il dibattito

In provincia di Modena si registrano nuove discussioni sulla possibile chiusura domenicale dei supermercati. Dopo anni di apertura continua, si riaccendono le voci che valutano questa misura come un'opzione da considerare. La questione solleva interrogativi sulle implicazioni per consumatori e attività commerciali, alimentando un dibattito che coinvolge diverse sensibilità e interessi nel contesto locale.

Anche in provincia di Modena si sono cominciate a sentire voci di chiusure domenicali della grande distribuzione organizzata. Già diversi mesi fa aveva fatto notizia la scelta del direttore del supermercato Despar di Vignola di tenere chiuso la domenica e anticipare le chiusure serali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

