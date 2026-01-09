Autostrada Bergamo-Treviglio stop dal ministero

Il Ministero dell’Ambiente ha richiesto chiarimenti sull’iter di realizzazione dell’autostrada Bergamo-Treviglio. In particolare, sono richiesti studi aggiornati sul traffico e un’analisi comparativa di tutte le opzioni disponibili, inclusa quella “zero”. La richiesta si inserisce in un percorso di valutazione ambientale e strategica volto a garantire trasparenza e rispetto delle normative vigenti. Restano in attesa ulteriori sviluppi e chiarimenti ufficiali.

L’ITER DELL’AUTOSTRADA. Il dicastero all’Ambiente chiede «consistenti chiarimenti»: studi del traffico aggiornati, un’analisi comparativa di tutte le alternative, compresa la «zero». Chiesta una nuova analisi costi-benefici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

