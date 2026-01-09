Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa per due notti

La stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 sarà chiusa per due notti, a causa di lavori di manutenzione. La chiusura si svolgerà nelle date indicate, con eventuali variazioni. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Il programma completo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci chiusa per due notti Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci chiusa per due notti Leggi anche: Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Impruneta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte; Autosole: chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta; Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole; Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa per una notte. Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord - Neve inToscana: disagi alla viabilità in autostrada: A1 bloccata. meteo.it

A1, chiusure notturne di Firenze Scandicci e delle aree di parcheggio Villa Costanza - Per consentire attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura che interesseranno la ... 055firenze.it

Autosole: chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta - Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. nove.firenze.it

Huzhou, Zhejiang: potenziamento della stazione di ricarica in area di servizio autostradale In vista dei trasporti durante la Festa della Primavera, per soddisfare al meglio le esigenze di ricarica dei proprietari di veicoli elettrici e migliorare i servizi offerti nelle ar - facebook.com facebook

#ViabilitàMO #11dicembre #autostrada #A1 Fino alle ore 5.00 di domani venerdì 12 dicembre è chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare: la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia sulla stessa A1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.