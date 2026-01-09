Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa per due notti

La stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 sarà chiusa per due notti, a causa di lavori di manutenzione. La chiusura si svolgerà nelle date indicate, con eventuali variazioni. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Il programma completo

