Auto incendiata in via Volpe i residenti chiedono la rimozione
Un veicolo incendiato è rimasto in via Volpe, occupando da diversi giorni uno spazio di parcheggio in zona blu. I residenti chiedono interventi rapidi per la rimozione dell’auto, che rappresenta un problema di sicurezza e decoro urbano. La situazione rimane irrisolta, evidenziando l’esigenza di un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.
La carcassa di un'auto, che a quanto pare è stata data alle fiamme, occupa da almeno un paio di giorni un posto delle strisce blu in via Volpe. I residenti, già esasperati dalla precarietà di posti auto, invocano l'intervento della Polizia locale e di Amtab, che gestisce la sosta a pagamento, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Auto incendiata in via Volpe, i residenti chiedono la rimozione - La carcassa di un'auto, che a quanto pare è stata data alle fiamme, occupa da almeno un paio di giorni un posto delle strisce blu in via Volpe.
