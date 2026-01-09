Auto in sosta davanti al passo carrabile inciviltà in piazza Duomo durante la veglia per il vescovo Nogaro
Durante la veglia per il vescovo Nogaro a piazza Duomo, Caserta, si sono verificati comportamenti di inciviltà, tra cui auto parcheggiate davanti ai passi carrabili. Un episodio che evidenzia la mancanza di rispetto e il senso di arroganza di alcuni individui, mettendo in discussione il senso civico durante momenti di raccoglimento pubblico.
Arroganza, inciviltà, totale mancanza di rispetto. Sono gli atteggiamenti vissuti in piazza Duomo, a Caserta, giovedì sera. Mentre in Cattedrale erano presenti numerose persone e gruppi scout per commemorare il vescovo Nogaro, si è verificato un episodio a dir poco incredibile. Di fronte a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
