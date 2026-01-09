Il controllo delle emissioni è una delle novità più importanti per quanto concerne l'anno appena iniziato: a parte l'introduzione dello standard Euro 7, infatti, inizieremo ad avere dimestichezza anche con una verifica costante e non più limitata all'omologazione o alle revisioni dell'auto. In quest'ottica assumerà un ruolo importante quello che è stato ribattezzato comunemente "vigile elettronico", ma il cui nome tecnico è "sistema OBM", vale a dire "On-Board Monitoring". Una volta installato all'interno dell'automobile, il dispositivo potrà non solo analizzare in tempo reale le emissioni, come ad esempio gli ossidi di azoto, ma anche segnalare il superamento delle soglie limite, nonché tenere sotto controllo lo stato di salute della batteria nei veicoli elettrici e ibridi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto, il 2026 è l'anno del "vigile elettronico": come funziona il nuovo sistema

Auto dell'Anno e Auto Europa 2026: scelte le finaliste - La fine dell'anno non è vicinissima ma è già tempo di bilanci. avvenire.it

Il mensile Auto mette in mostra le sette finaliste dell’Auto dell’anno 2026 - Auto, il magazine italiano dell’automobile che è fra gli organizzatori del prestigioso premio The Car of The Year 2026 ogni anno offre agli appassionati l’occasione per vedere da vicino e soprattutto ... ilsole24ore.com

Car of The Year 2026, ecco le sette finaliste dell’auto dell’anno - Dai 36 modelli selezioni ad ottobre i 60 giurati della giuria provenienti da 24 paesi che ogni anno dal 1964 premiano il modello dell’anno hanno ... ilsole24ore.com

Auto dell'anno 2026, alle 11 diretta della premiazione dal Bruxelles Motor Show. Le sette finaliste sono Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 e Škoda Elroq #ANSA - facebook.com facebook

