Australian Open 2026 la sparizione dalla tivù e i tennisti in guerra sul montepremi

L’Australian Open 2026 si avvicina, con le qualificazioni che inizieranno il 12 gennaio. Quest’anno, la trasmissione televisiva del torneo è stata oggetto di discussioni, mentre i tennisti sono divisi sul tema del montepremi. Un momento importante per il tennis internazionale, che segna l’apertura della stagione dei grandi risultati e delle sfide in campo e fuori.

Il 12 gennaio iniziano le qualificazioni per gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam di tennis dell'anno. E dal 18 gennaio scendono in campo i big, per sfidarsi fino al primo febbraio, provando a rubare lo scettro a Jannik Sinner, detentore del titolo. Il tennis in Italia è ormai diventato uno sport nazionale al livello del calcio, e gli ascolti televisivi delle ultime Atp Finals di Torino, a novembre, sono lì a dimostrarlo. Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open 2025 (Ansa). Ma per questi Australian Open 2026 gli appassionati di sempre e i tifosi dell'ultima ora faranno un po' più fatica a trovare Eurosport, il broadcaster che in Italia ha l'esclusiva sia degli Australian Open sia del Roland Garros di Parigi.

