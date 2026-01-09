Aurora strangolata a 19 anni La confessione horror di Emilio Valdez Velazco | Ecco come l’ho uccisa Prima lo stupro e poi l’omicidio

Emilio Valdez Velazco, 57 anni peruviano, ha confessato di aver violentato e strangolato Aurora Livoli, 19 anni, a Milano. La confessione rivela dettagli sulle circostanze dell'omicidio, aggiungendo un elemento di gravità al caso. La notizia evidenzia l'esito delle indagini e le dichiarazioni dell'uomo, portando alla luce un episodio tragico e inquietante.

Milano, 9 gennaio 2026 – Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni accusato di avere violentato e strangolato la 19enne Aurora Livoli, ha confessato l'omicidio e lo stupro. Circa tre ore di interrogatorio avvenuto al carcere di San Vittore, davanti alla aggiunta Letizia Mannella e al pm Antonio Pansa in cui l'uomo ha raccontato le ultime ore della giovane vittima e confermato tutti i dettagli, anche i più macabri che qui ometteremo, già emersi dalle primi accertamenti finiti nel fascicolo aperto per omicidio e violenza sessuale. " Ho incontrato quella ragazza che non conoscevo nel mezzanino della metropolitana di Cimiano, dopo aver aggredito una mia connazionale 19enne".

