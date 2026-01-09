Aurora Livoli Valdez accusato dell' omicidio ai pm | Le ho stretto le mani al collo perché urlava

Aurora Livoli ha dichiarato ai pm di essere stata aggredita da Valdez, che le avrebbe stretto le mani al collo dopo aver coperto la bocca, nel tentativo di impedirle di fuggire. L’uomo, 57 anni peruviano, è accusato di omicidio. La testimonianza si inserisce nel contesto delle indagini in corso, focalizzate sulla dinamica dell’aggressione e sui motivi alla base del grave episodio.

Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco era già stato stato espulso due volte dall'Italia perché ritenuto pericoloso: stupri e rapine; Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva appena aggredito una donna; “A piede libero per un errore nel casellario”: perché il presunto assassino di Aurora Livoli…; Aurora è stata strangolata: l’uomo accusato dell’omicidio della 19enne è un rapinatore con precedenti per stupro.

