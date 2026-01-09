Aurora Livoli la confessione di Velazco | Urlava e cercava di scappare le ho stretto le mani al collo

Durante l'interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne peruviano che ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, sono stati rivelati dettagli sulla dinamica dei fatti. Velazco ha descritto il momento in cui, durante l’aggressione, Aurora cercava di scappare e urlava, mentre lui afferrava le sue mani al collo. Questa testimonianza aiuta a comprendere meglio le circostanze di quella tragica notte.

L'interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne di origini peruviane che ha confessato di aver abusato e ucciso Aurora Livoli, ha portato alla luce la dinamica di quanto accaduto quella maledetta notte. L'uomo ha raccontato nei dettagli in che modo avrebbe tolto la vita alla ragazza, ricostruendo quindi un quadro chiaro di quanto accaduto.

