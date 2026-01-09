Aurora Livoli come è morta? L' assassino | Urlava lasciami e l' ho strangolata I pm | Valdez Velazco pericoloso seriale

Aurora Livoli è deceduta in circostanze tragiche, con il suo aggressore che ha confessato di averla strangolata. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni peruviano, è stato identificato come il responsabile e descritto come un «pericoloso seriale» dai pm. Questa vicenda apre un approfondimento sulla minaccia rappresentata da individui con precedenti di violenza, evidenziando l’importanza di interventi preventivi e di tutela.

Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: 19 anni e nata a Roma, si era allontanata da casa a Latina a novembre - È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. ilmessaggero.it

Aurora Livoli trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, caccia all'uomo che era con lei - Aurora Livoli trovata morta a Milano nel cortile di un condominio: indagini in corso sull’uomo ripreso con lei dalle videocamere prima del decesso ... virgilio.it

“Non ci conoscevamo”. È da questa frase che parte la confessione di Emilio Velazco sull’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano. - facebook.com facebook

Omicidio di Aurora Livoli, la cronistoria dei precedenti di Velazco. @roberto_arditti LIVE Link in Bio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.