Attivisti | 62 morti in proteste in Iran

Dal inizio delle proteste in Iran, sono state confermate almeno 62 vittime, secondo i dati di Human Rights Activists News Agency (Hrana). La situazione nel Paese rimane tesa, con manifestazioni che continuano a suscitare preoccupazione a livello internazionale. Questo bilancio riflette la gravità delle tensioni sociali e dei confronti in atto, evidenziando la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi della crisi.

17.50 E' di almeno 62 morti in Iran il bilancio dall'inizio delle proteste. Il dato è stato fornito da Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede negli Usa, le cui cifre si sono rivelate accurate anche in precedenti ondate di violenze durante le proteste di piazza nel Paese. Secondo Hrana, inoltre, durante le manifestazioni sono stati effettuati almeno 2.300 arresti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: In Iran venti morti da inizio proteste

Leggi anche: Iran, media: 20 morti da inizio proteste

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cronache Dalla Sardegna. Sound Gallery by Dmitry Taras · Thriller Trailer. Sgomberato a Torino il centro sociale di ProPal Askatasuna. Gli attivisti chiedono "più sbirri morti". La destra: "Era ora". La sinistra ed il M5S: liberare anche Casapound. . . Ieri mattina g - facebook.com facebook