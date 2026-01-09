Attesa per la liberazione di Alberto Trentini in Venezuela Chi sono gli italiani già rilasciati

Sono in corso eventi che potrebbero portare alla liberazione di Alberto Trentini in Venezuela, mentre alcuni italiani arrestati nel paese sono già stati rilasciati. Le famiglie attendono con speranza sviluppi positivi, in un contesto di tensioni e negoziati diplomatici. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di assicurare il rientro in Italia di tutti i cittadini coinvolti.

Roma, 9 gennaio 2026 – Sono ore di gioia per le famiglie degli italiani liberati in Venezuela e di attesa per i connazionali come Alberto Trentini, che ancora sono nelle carceri di Caracas ma che potrebbero essere presto rilasciati. L'ultima buona notizia è stata data questa mattina dal quotidiano Nacional: fra i detenuti politici liberati dalle autorità venezuelane nella notte c'è anche il giornalista e politico italiano Biagio Pilieri. Liberi Biagio Pilieri e Luigi Gasperin. Pilieri, 60 anni, che ha il doppio passaporto, era stato arrestato nell'agosto del 2024 come oppositore del regime di Maduro ed era detenuto nell'Helicoide, uno dei carceri più duri del Venezuela.

