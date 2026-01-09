Si segnala una truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, associata a una falsa festa da 200 euro. Alcuni amici e fan hanno ricevuto richieste di partecipazione a un evento speciale, attribuito erroneamente all’attore. È importante verificare sempre le fonti ufficiali e diffidare di comunicazioni non confermate, per evitare di cadere in trappole o truffe online.

A un certo punto, amici e fan hanno cominciato a chiedergli se fosse vero che stesse organizzando un evento speciale per ringraziare i suoi ammiratori. Ma era la trovata di un truffatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone: la falsa festa da 200 euro

Leggi anche: Come funziona la truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, l’attore: “Non sono io a chiedervi 200 euro”

Leggi anche: “Il pagamento della multa da 198,00 euro non è andato a buon fine”: attenzione alla nuova truffa che sfrutta il nome Pagopa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome, come funziona la finta festa da 200 euro a persona; Allarme sotto l’albero: phishing sui rimborsi fiscali con logo Agenzia delle Entrate; Nuova truffa: rimborso falso a nome del Ministero della Salute; Scadenza tessera sanitaria: attenzione alla truffa.

Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone: la falsa festa da 200 euro - A un certo punto, amici e fan hanno cominciato a chiedergli se fosse vero che stesse organizzando un evento speciale per ringraziare i suoi ammiratori. vanityfair.it