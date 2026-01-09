Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone | la falsa festa da 200 euro
Si segnala una truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, associata a una falsa festa da 200 euro. Alcuni amici e fan hanno ricevuto richieste di partecipazione a un evento speciale, attribuito erroneamente all’attore. È importante verificare sempre le fonti ufficiali e diffidare di comunicazioni non confermate, per evitare di cadere in trappole o truffe online.
A un certo punto, amici e fan hanno cominciato a chiedergli se fosse vero che stesse organizzando un evento speciale per ringraziare i suoi ammiratori. Ma era la trovata di un truffatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
