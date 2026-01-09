Attacco jihadista in Europa | bruciata la casa del commissario che lotta contro l' antisemitismo

Un attacco jihadista in Europa ha preso di mira la casa di un commissario impegnato nella lotta contro l’antisemitismo. Le autorità tedesche e gli osservatori internazionali considerano questo episodio come un atto di terrorismo e tentato omicidio, evidenziando la crescente minaccia di azioni violente nel continente. Questo episodio sottolinea la delicatezza della sicurezza e la lotta contro l’estremismo nel contesto europeo.

Non un semplice episodio di antisemitismo, ma un atto che le autorità tedesche e molti osservatori internazionali leggono ormai come terrorismo jihadista e tentato omicidio nel cuore dell’Europa. Domenica notte un incendio doloso ha quasi distrutto l’abitazione nei dintorni di Berlino di Andreas Büttner, commissario per la lotta all’antisemitismo del Land di Brandeburgo, uno dei sedici Stati federali tedeschi. Al momento del rogo, nella casa si trovava l’intera famiglia del funzionario. Sul luogo dell’attacco è stato rinvenuto un triangolo rosso rovesciato, simbolo di sostegno a Hamas e marchio riconosciuto della propaganda jihadista, importato con violenza nel cuore dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco jihadista in Europa: bruciata la casa del commissario che lotta contro l'antisemitismo Leggi anche: Europa nel mirino: maxi-operazione contro la propaganda jihadista e rete di armi per Hamas Leggi anche: La vergognosa taglia contro gli ebrei: 100mila euro per un omicidio, ventimila per una casa bruciata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ebrei sotto assedio in Europa: dall’attacco alla sinagoga di Manchester agli arresti di Berlino - Attacco terroristico a Manchester nel giorno di Yom Kippur: tre morti davanti a una sinagoga, l’assalitore ucciso dalla polizia. panorama.it Antonio Megalizzi era un ragazzo che amava profondamente l’Europa, che considerava l’unica risposta possibile alle tragedie della storia. A otto anni dalla sua scomparsa nell’attentato jihadista di Strasburgo, rimane viva la sua idea di Europa, e la sua voce c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.