ATP di Hong Kong Lorenzo Musetti batte Wong e vola in semifinale

Lorenzo Musetti prosegue il suo percorso all’ATP di Hong Kong, superando in modo agevole Wong e qualificandosi per le semifinali. Dopo un avvio difficile, l’azzurro, attualmente tra i primi del mondo, ha dimostrato solidità e determinazione, confermando il suo buon momento di forma nel torneo asiatico.

Tutto liscio per Lorenzo Musetti dopo l’avvio complicato all’Atp in corso a Hong Kong: l’azzurro, n.7 del mondo, accede senza problemi alla semifinale del torneo. Musetti ha battuto con un doppio 6-4 il beniamino di casa Chak Lam Coleman Wong, n. 150, in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Nel prossimo match, valido per l’accesso alla finale, affronterà il russo Andrey Rublev, n. 16 Atp. (Fonte Adnkronos) Foto Italia Team – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Musetti vola in semifinale a Hong Kong: battuto Wong in due set Leggi anche: Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Hong Kong: Sonego vola agli ottavi di finale; Sonego inizia bene: Sakamoto battuto in 2 set; Dove vedere in tv Lorenzo Musetti all’ATP di Hong Kong 2026: chi trasmetterà l’evento; Live - - ATP, Hong Kong: Punteggi & Highlights Tennis - 07/01/2026. Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis: decisiva la partita con Rublev all’ATP Hong Kong - Lorenzo Musetti è impegnato nel torneo ATP 250 di Hong Kong, dovrà sfidare in semifinale Rublev. fanpage.it

Atp Hong Kong 2026, Musetti vola in semifinale contro Rublev - 4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale ... msn.com

Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set - 4 il padrone di casa dopo un'ora e 16' di partita: ecco chi sfiderà al penultimo atto del torneo asiatico ... msn.com

#Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong battuto in due set #SkySport #SkyTennis x.com

Sveglia, caffè, Lorenzo in semifinale ad Hong Kong ed il venerdì può cominciare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.