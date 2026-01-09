L’ATP250 di Brisbane 2026 si avvicina alle fasi finali con le semifinali ormai decise. Daniil Medvedev ha confermato la sua buona forma, avanzando nel torneo, mentre Korda ha ceduto nel derby contro Michelsen. La competizione si avvia verso un’esito interessante, con i giocatori pronti a contendersi il titolo sulla superficie indoor australiana.

Definito il quadro delle semifinali dell’ATP250 di Brisbane. Sul veloce indoor australiano prosegue il cammino di Daniil Medvedev. Il russo, attualmente al n.13 del ranking, ha dovuto rimontare contro il polacco Kamil Majchrzak, n.59 del ranking. Medvedev ha prevalso con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-2 in un incontro della durata di 2 ore e 15 minuti. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il russo ha cambiato marcia a metà del secondo set, facendo leva sulla sua proverbiale solidità. Gli errori non forzati di Majchrzak sono aumentati, consentendo al rivale di conquistare il successo con relativa facilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev in semifinale, Korda cede nel derby contro Michelsen

Leggi anche: ATP Brisbane 2026: Medvedev batte Tiafoe, Tien sorpreso da Michelsen

Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Medvedev favorito principale. In tabellone anche Fonseca e Kyrgios

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev sincero: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono più forti di tutti. È quasi impossibile arrivare al n° 2; ATP Brisbane: Medvedev, inizio super nel 2026. Lehecka fa suo il derby con Machac; ATP Brisbane 2026, Medvedev favorito principale. In tabellone anche Fonseca e Kyrgios; ATP Brisbane 2026: bella partenza per Medvedev, subito fuori Vacherot.

ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev in semifinale, Korda cede nel derby contro Michelsen - Sul veloce indoor australiano prosegue il cammino di Daniil Medvedev. oasport.it