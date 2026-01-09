Atletica leggera La Virtus Lucca si rafforza con gli arrivi di Francesco Moreno Ibidi e Valeria Bellini
L’Atletica Virtus Lucca rafforza il proprio roster per il 2025 con l’ingresso di due nuovi atleti: Francesco Moreno Ibidi e Valeria Bellini, entrambi specializzati negli ostacoli. Questi arrivi rappresentano un passo importante per la squadra, che prosegue nel suo percorso di crescita e sviluppo nella atletica leggera. La società si propone di consolidare la propria presenza nel panorama nazionale attraverso investimenti mirati e nuove energie.
Il 2025 dell’ Atletica Virtus Lucca inizia subito con due nuovi arrivi: gli ostacolisti Francesco Moreno Ibidi e Valeria Bellini. Francesco Moreno Ibidi, classe 2004, specialista dei 400 ostacoli arriva dalla Safatletica Piemonte, e vanta un personale di 50’98 registrato ai campionati italiani Assoluti di La Spezia nel 2024. "Francesco Ibidi – ha spiegato il direttore tecnico Matteo Martinelli – è un atleta giovane e molto forte. Nel 2026 sarà ancora categoria Promesse e andrà a integrarsi alla perfezione nella nostra progettualità sui giovani". "Dopo l’ultima stagione – ha commentato Ibidi – condizionata da diversi infortuni particolarmente delicati, sentivo la necessità di trovare nuovi stimoli e tornare a divertirmi in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
