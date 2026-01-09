Atalanta vs Torino ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Atalanta e Torino, valida per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. L’Atalanta, in buona forma, cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Torino tenta di reagire dopo l’ultima sconfitta. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bergamaschi sono in netta crescita, mentre i granata cercano di reagire dopo l’ultima sconfitta. Atalanta vs Torino si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi hanno ritrovato la fiducia dopo un avvio molto complicato. Attualmente la squadra di Palladino occupa il settimo posto con 28 punti in 19 partite. La forma è particolarmente positiva, con quattro successi nelle ultime cinque partite. I granata stanno alternando alti e bassi, tanto che alla vittoria esterna di Verona è seguita la sconfitta casalinga contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

