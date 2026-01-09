Atalanta ufficiale la cessione di Brescianini alla Fiorentina

L'Atalanta ha annunciato la cessione di Marco Brescianini alla Fiorentina. Il centrocampista, classe 2000, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. La formula permette a entrambe le società di valutare il proseguimento del rapporto nel prossimo futuro.

Bergamo. Marco Brescianini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2000 lascia l’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nativo di Calcinate ma cresciuto in provincia di Brescia, era arrivato in nerazzurro nell’estate 2025 dal Frosinone. Come riportato da Sky Sport, il riscatto è fissato a 10 milioni di euro e potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza della squadra toscana. Il comunicato della società. Atalanta Bc comunica di aver ceduto ad Acf Fiorentina – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

