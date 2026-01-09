Atalanta ufficiale la cessione di Brescianini alla Fiorentina
L'Atalanta ha annunciato la cessione di Marco Brescianini alla Fiorentina. Il centrocampista, classe 2000, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. La formula permette a entrambe le società di valutare il proseguimento del rapporto nel prossimo futuro.
Bergamo. Marco Brescianini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2000 lascia l’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nativo di Calcinate ma cresciuto in provincia di Brescia, era arrivato in nerazzurro nell’estate 2025 dal Frosinone. Come riportato da Sky Sport, il riscatto è fissato a 10 milioni di euro e potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza della squadra toscana. Il comunicato della società. Atalanta Bc comunica di aver ceduto ad Acf Fiorentina – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Fiorentina, ufficiale Brescianini: accordo con l’Atalanta
Leggi anche: Atalanta, Brescianini ai saluti: va alla Fiorentina
Brescianini alla Fiorentina: l’Atalanta chiude la prima cessione del mercato invernale; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest; Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio; Giovane obiettivo dell'Atalanta, si prova a chiudere col Verona: cifre e formula dell'operazione.
Atalanta, è ufficiale il prestito di Brescianini alla Fiorentina - Il centrocampista nerazzurro ai Viola in cerca di più minuti in campo. ecodibergamo.it
Fiorentina, dall'Atalanta ecco Brescianini - La Fiorentina rinforza il proprio centrocampo: è ufficiale l'arrivo di Marco Brescianini dall'Atalanta. rainews.it
Calcio: Atalanta; ufficiale Brescianini alla Fiorentina, in prestito con opzione - Il club bergamasco ha dato l'ufficialità del prestito del centrocampista classe 2000 con diritto ... ansa.it
Brescianini alla Fiorentina, è ufficiale l'arrivo dall'Atalanta: dove gioca e ruolo, titolare o no Come cambia la squadra di Vanoli x.com
Dopo Solomon è ufficiale l'arrivo a Firenze di Brescianini dall'Atalanta a rinforzare il centrocampo viola con la speranza di conquistare i punti salvezza. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligato in caso di salvezza a 10 milion - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.