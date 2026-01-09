Ast Cisl sul Pil 2026 della provincia di Pescara +0,81% | Non è sicuramente una cattiva notizia

L’Ast Cisl ha commentato positivamente la previsione di crescita del Pil nel 2026 per la provincia di Pescara, stimata allo 0,81%, la più alta in Abruzzo. La conferma che l’Abruzzo si mantiene tra le regioni meridionali con una crescita dello 0,51% testimonia un andamento economico stabile. Questa prospettiva rappresenta un elemento di fiducia per il territorio, pur mantenendo un quadro di crescita moderata e sostenibile.

«La notizia che il Pil stimato nel 2026, per la provincia di Pescara sia in crescita (+ 0,81 % la prima in Abruzzo) non è sicuramente una cattiva notizia, cosi come la conferma che l’Abruzzo si conferma tra le regioni meridionali più dinamiche (+ 0,51%)». È quanto scrive Franco Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

