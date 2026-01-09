Assolto il giudice Capuano accusato di corruzione in cambio di soldi viaggi e pastiere

Si conclude con un'assoluzione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il giudice Alberto Capuano, accusato di corruzione in cambio di denaro, viaggi e altri favori. Dopo oltre sei anni e mezzo di procedimento, il tribunale ha deciso di assolvere il giudice, smantellando le accuse che gli erano state rivolte. La sentenza rappresenta un importante pronunciamento nel lungo percorso giudiziario, confermando la sua innocenza rispetto alle accuse sollevate.

Corruzione: assolto a Roma il giudice Alberto Capuano - il giudice Alberto Capuano a cui venivano contestati sei casi di corruzione in atti giudiziari. ansa.it

Soldi in cambio di sentenze, cade il teorema in appello: assolto il giudice Capuano - I giudici della corte di appello di Roma ha assolto (perché il fatto non sussiste) il magistrato napoletano Alberto Capuano, che - msn.com

