Associazione di genitori prende il testimone delle ex scuole Karis | Avanti con le iscrizioni

L’Associazione di genitori prende il testimone dalle ex scuole Karis, confermando l’apertura alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Le famiglie di Riccione stanno già esprimendo interesse e fiducia, con molte iscrizioni al nido, alla scuola per l’infanzia e alla primaria. Un passo importante per continuare a garantire servizi di qualità dedicati ai bambini e alle loro famiglie nella comunità locale.
"Siamo molto contenti. La vicinanza e il favore mostrato dalle famiglie riccionesi si stanno concretizzando in iscrizioni al nido, alla scuola per l’infanzia e alla primaria". A parlare è Paolo Lombardi, presidente dell’Associazione dei genitori della scuola San Carlo Acutis, una realtà che ha preso il testimone delle scuole Karis in città, pronte a lasciare a fine anno. Il movimento tra i genitori si era generato lo scorso anno anche per la delusione nel calo delle iscrizioni e nel non vedere confermata una prima elementare in città. Nei mesi successivi si sono poste le basi di un progetto ormai pronto a prendere le redini e la gestione delle aule della struttura scolastica in via Boito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
