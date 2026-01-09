L’Associazione di genitori prende il testimone dalle ex scuole Karis, confermando l’apertura alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Le famiglie di Riccione stanno già esprimendo interesse e fiducia, con molte iscrizioni al nido, alla scuola per l’infanzia e alla primaria. Un passo importante per continuare a garantire servizi di qualità dedicati ai bambini e alle loro famiglie nella comunità locale.

"Siamo molto contenti. La vicinanza e il favore mostrato dalle famiglie riccionesi si stanno concretizzando in iscrizioni al nido, alla scuola per l’infanzia e alla primaria". A parlare è Paolo Lombardi, presidente dell’Associazione dei genitori della scuola San Carlo Acutis, una realtà che ha preso il testimone delle scuole Karis in città, pronte a lasciare a fine anno. Il movimento tra i genitori si era generato lo scorso anno anche per la delusione nel calo delle iscrizioni e nel non vedere confermata una prima elementare in città. Nei mesi successivi si sono poste le basi di un progetto ormai pronto a prendere le redini e la gestione delle aule della struttura scolastica in via Boito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazione di genitori prende il testimone delle ex scuole Karis: "Avanti con le iscrizioni"

Leggi anche: Impatto ambientale delle scuole in Sicilia: aperte le iscrizioni a "Impronta futura"

Leggi anche: Impatto ambientale delle scuole in Sicilia e a Messina: aperte le iscrizioni a “Impronta futura”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Associazione di genitori prende il testimone delle ex scuole Karis: Avanti con le iscrizioni.

Associazione di genitori prende il testimone delle ex scuole Karis: "Avanti con le iscrizioni" - La vicinanza e il favore mostrato dalle famiglie riccionesi si stanno concretizzando in iscrizioni al nido, ... msn.com