Assegnate le wild-card degli Australian Open 2026 | Kyrgios relegato ad un contentino

Le wild-card per gli Australian Open 2026 sono state ufficialmente assegnate, aprendo così il quadro del torneo che si svolgerà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Tra le novità, alcune decisioni hanno suscitato discussioni, come la collocazione di Kyrgios, che appare più come un “contentino” rispetto ad altre assegnazioni. Di seguito, i dettagli delle scelte effettuate e le implicazioni per il torneo.

Sono state assegnate tutte le wild-card per gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio. Si tratta di otto inviti per il singolare maschile e di altrettanti per il tabellone principale femminile, in entrambi i casi quattro tagliandi sono stati consegnati nelle mani di tennisti australiani, che avranno così la possibilità di giocare di fronte al proprio pubblico. Tra i padroni di casa figurano James Duckworth (numero 85 del mondo), Rinky Hijikata (numero 111), Jordan Thompson (113) e Christopher O’Connell (114). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Assegnate le wild-card degli Australian Open 2026: Kyrgios relegato ad un “contentino” Leggi anche: Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios non considerato Leggi anche: Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios ignorato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Wawrinka senza wild card per Melbourne: attesa e sorpresa a due settimane dall’Australian Open. Assegnate le wild-card degli Australian Open 2026: Kyrgios relegato ad un “contentino” - card per gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne da domenica ... oasport.it

Australian Open, ultima wild card assegnata a Wawrinka. Kyrgios: "Lascio il posto a chi è più pronto" - Ultimi posti dell'Happy Slam assegnati al campione svizzero e agli australiani Jordan Thompson e Chris O’Connell. eurosport.it

Australian Open, assegnate le ultime wildcard: c’è Stan Wawrinka, oltre a Thompson e O’ Connell - Gli organizzatori del torneo hanno sciolto le riserve circa gli ultimi inviti per il tabellone principale maschile: il campione svizzero potrà partecipare un’ultima volta al torneo vinto nel 2014 E al ... tennisitaliano.it

Come da tradizione, iniziamo il nuovo anno con le immagini del calendario Biokyma. Il tema per il 2026 sarà la Luna che, con la sua magia, accompagna la tradizione sin dai tempi più antichi. I “nomi” della Luna sono le diverse denominazioni assegnate ai pl - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.