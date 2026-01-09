Asse tra Regione e Ice per lanciare le imprese

La Regione Marche e l’Ice – Italian Trade & Investment Agency hanno avviato un accordo di collaborazione volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali. Questa partnership mira a creare opportunità di sviluppo e a facilitare l’accesso ai mercati esteri, sostenendo le aziende marchigiane nel percorso di crescita internazionale e rafforzando il ruolo delle imprese nella scena globale.

La Regione Marche e l’Italian trade & investment agency (Ice) rafforzano la collaborazione per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane. Ieri a Palazzo Raffaello si sono incontrati il presidente della Regione, Francesco Acquaroli (foto), l’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e il presidente dell’Ice Matteo Zoppas. L’incontro ha avviato un confronto su nuove opportunità di supporto alle imprese in un contesto geopolitico complesso. Tra le iniziative valutate: incoming e missioni di sistema, con attenzione specifica ai settori strategici come moda, nautica, agroalimentare, mobile, meccanica, startup e giovani talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asse tra Regione e Ice per lanciare le imprese Leggi anche: Sviluppo piccole e medie imprese, l’intesa sull’asse Roma-Napoli: nasce la piattaforma interregionale (che mette al centro le periferie) Leggi anche: Imprese, “High Street Italy” di Seoul: domande dal 1° gennaio per il bando Ice La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Asse tra Regione e Ice per lanciare le imprese. Asse tra Regione e ICE per lanciare le imprese - La Regione Marche e l’Italian trade & investment agency (Ice) rafforzano la collaborazione per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane. msn.com

