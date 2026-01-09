asse mediano rafforzati i controlli contro le rapine agli automobilisti

Il prefetto di Napoli ha annunciato un incremento dei controlli lungo l’asse mediano, in risposta ai recenti episodi di criminalità. Le autorità intendono rafforzare la sicurezza degli automobilisti attraverso verifiche più stringenti, contribuendo a garantire un contesto più sicuro sulla strada. Queste misure mirano a prevenire rapine e a tutelare i cittadini che transitano in questa arteria strategica.

Controlli rafforzati lungo l’arteria stradale: il prefetto di Napoli annuncia nuove misure dopo i recenti episodi di criminalità. Proseguiranno i servizi di controllo straordinari lungo l’Asse mediano per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti. La decisione è stata assunta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Nel corso della riunione si è discusso in particolare del contrasto alla criminalità predatoria lungo l’arteria stradale che serve diversi Comuni a nord di Napoli. Al tavolo, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno partecipato anche il senatore Luigi Nave. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

