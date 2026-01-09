Asse mediano rafforzati i controlli contro le rapine agli automobilisti
Il prefetto di Napoli ha annunciato un incremento dei controlli lungo l’asse mediano, in risposta ai recenti episodi di criminalità. Le autorità intendono rafforzare la sicurezza degli automobilisti attraverso verifiche più stringenti, contribuendo a garantire un contesto più sicuro sulla strada. Queste misure mirano a prevenire rapine e a tutelare i cittadini che transitano in questa arteria strategica.
Controlli rafforzati lungo l’arteria stradale: il prefetto di Napoli annuncia nuove misure dopo i recenti episodi di criminalità. Proseguiranno i servizi di controllo straordinari lungo l’Asse mediano per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti. La decisione è stata assunta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Nel corso della riunione si è discusso in particolare del contrasto alla criminalità predatoria lungo l’arteria stradale che serve diversi Comuni a nord di Napoli. Al tavolo, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno partecipato anche il senatore Luigi Nave. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Emergenza rapine Asse Mediano, Polizia blinda le principali arterie: controlli a tappeto
Leggi anche: Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati
Rapine sulla circumvallazione esterna, vertice in Prefettura: ok al progetto delle telecamere cattura-targa; Rapine sulla circumvallazione esterna vertice in Prefettura | ok al progetto delle telecamere cattura-targa.
Asse mediano, rapine e furti: servizi di controllo straordinari - Proseguono i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per contrastare le rapine sull'asse mediano. 2anews.it
Raid e rapine sull’Asse Mediamo: il Prefetto dispone maggiori controlli - Il governo interviene con misure ferme per contrastare la microcriminalità nell'area nord di Napoli e nei comuni costieri. cronachedellacampania.it
Frattamaggiore, controlli della Polizia sull’Asse Mediano contro i rapinatori: arrestato un 18enne - Durante un servizio straordinario disposto dalla Questura di Napoli per contrastare il dilagare delle rapine lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha ... ilmattino.it
Rapine su asse mediano e furti ripetuti nel giuglianese, decisi più controlli ieri, dopo un vertice in Prefettura presieduto dal prefetto Di Bari. - facebook.com facebook
Rapine su asse mediano e furti a Giugliano, decisi più controlli. Vertice in Prefettura anche su Ottaviano e Torre Annunziata #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.