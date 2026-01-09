Aspettando l’Empoli venduti 1.329 biglietti

Sono state vendute 1.329 tessere per la partita tra Cesena ed Empoli, in programma domani alle 19. Le prevendite continuano, offrendo ai tifosi l’opportunità di assicurarsi il proprio posto. La sfida rappresenta un importante momento per entrambe le squadre e si svolgerà presso lo stadio locale.

Proseguono le prevendite dei biglietti per la sfida tra Cesena ed Empoli in programma domani alle 19.30 all’ Orogel Stadium - Dino Manuzzi. A ieri sera erano stati venduti 1.329 ticket, 167 dei quali relativi al settore dedicato alla tifoseria ospite. Come sempre i tagliandi sono disponibili online e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena aperto nei seguenti orari: oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19:15. In queste ore ha preso il via la seconda fase della prevendita che proseguirà fino alle 9 di domani e che è caratterizzata da prezzi in aumento rispetto alla prima fase, ma ancora inferiori se paragonati a eventuali acquisti dell’ultimo minuto a ridosso del fischio di inizio dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

