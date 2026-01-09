Ascolti tv i dati dell’8 gennaio 2026

I dati di ascolto televisivo dell’8 gennaio 2026 mostrano risultati positivi per la Rai. Nella serata di ieri, Rai 1 ha registrato buoni ascolti grazie alla messa in onda di Don Matteo 15, che ha ottenuto un riscontro significativo. Questi dati riflettono l’interesse del pubblico verso le produzioni della rete pubblica, confermando il ruolo importante di Rai 1 nel panorama televisivo italiano.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, su Rai 1 Don Matteo 15 ha portato a casa ben 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha ottenuto 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera non va oltre 818.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Harry Potter e l'Ordine della Fenice conquista 1.123.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Moonage Daydream su ferma a 350.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 1.022.000 spettatori e il 7.1%.

