Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco le principali informazioni sugli ascolti televisivi di giovedì 8 gennaio 2026. La serata ha visto su Rai1 la messa in onda di Don Matteo 15, che ha coinvolto un numero significativo di spettatori. Di seguito i dettagli relativi alla platea e alla quota di share registrata durante la trasmissione.

Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Moonage Daydream segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Natale a Pemberley Manor raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026 Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026 Leggi anche: Ascolti tv di giovedì 1 gennaio 2026: Biancaneve vince, Santocielo resiste Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ascolti tv giovedì 8 gennaio | Don Matteo 15 Forbidden Fruit Piazzapulita. Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, tra Rai 1 con Don Matteo 15 e Forbidden Fruit su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 8 gennaio 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit? - Tra le pellicole in onda ieri sera, spiccavano due cult assoluti: Harry Potter e l’Ordine della Fenice su ITALIA 1 e La Maschera di Zorro su TV8. msn.com

Ascolti TV Venerdì 2 Gennaio 2026 Seduci & Scappa al 16,5%, boom per Quarto Grado 12,1%

Buongiorno e buon giovedì anime belle . La vita diventa chiara quando rallenti, guardi ciò che hai, ascolti te stesso, e capisci che la felicità nasce da piccoli gesti scelti ogni giorno con calma, rispetto e semplicità... x.com

Giovedì in prima serata arriva #ForbiddenFruit! Dopo il boom di ascolti del pomeriggio, Canale 5 vi regala una puntata serale: passioni, segreti e colpi di scena vi aspettano… siete pronti #YasakElma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.