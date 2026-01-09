Ascolti TV giovedì 8 gennaio 2026 | Don Matteo 15 al 24,8% La Ruota della Fortuna guida l’access

Ecco gli ascolti TV di giovedì 8 gennaio 2026, secondo i dati Auditel. La prima rete ha conquistato il prime time con Don Matteo 15, che ha registrato il 24,8% di share, pari a circa 4,16 milioni di spettatori. La Ruota della Fortuna si conferma leader nell'access prime time. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori italiani in una serata dedicata all'intrattenimento e alla fiction.

Ascolti TV di giovedì 8 gennaio 2026 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it

Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, tra Rai 1 con Don Matteo 15 e Forbidden Fruit su Canale5 ... fanpage.it

#DonMatteo torna e non delude. Gli ascolti della prima serata di giovedì 8 gennaio 2026. #AscoltiTv - facebook.com facebook

#DonMatteo torna e non delude. Gli ascolti della prima serata di giovedì 8 gennaio 2026. #AscoltiTv x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.