Ascolti TV giovedì 8 gennaio 2026 | Don Matteo 15 al 24,8% La Ruota della Fortuna guida l’access
Ecco gli ascolti TV di giovedì 8 gennaio 2026, secondo i dati Auditel. La prima rete ha conquistato il prime time con Don Matteo 15, che ha registrato il 24,8% di share, pari a circa 4,16 milioni di spettatori. La Ruota della Fortuna si conferma leader nell'access prime time. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori italiani in una serata dedicata all'intrattenimento e alla fiction.
Ascolti TV di giovedì 8 gennaio 2026 (Auditel): Rai 1 vince il prime time con Don Matteo 15 (4.159.000, 24,8%). In access, La Ruota della Fortuna (5.482.000, 25,9%) supera Affari Tuoi (4.991.000, 23,5%). Preserale: L’Eredità (5.018.000, 28,5%). Tutti i dati e le tabelle complete. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
