Ascolti tv Don Matteo parte benissimo e doppia Forbidden Fruit

Don Matteo 15 ha avviato con successo la sua nuova stagione, ottenendo ottimi ascolti e superando la soap turca Forbidden Fruit, che ha esordito in prima serata con una quota del 12%. Questo risultato conferma l’interesse del pubblico per il celebre sacerdote e la sua serie, evidenziando una preferenza stabile per il genere. L’articolo analizza i dati di ascolto e le tendenze della prima serata televisiva.

Buona partenza per Don Matteo 15 che vince la sfida agli ascolti tv contro la soap turca che debutta in serata fermandosi al 12%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Don Matteo parte benissimo e doppia Forbidden Fruit Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026. Don Matteo parte forte (24.8%), Forbidden Fruit al 12.3% Leggi anche: Ascolti tv giovedì 8 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ascolti tv 2025, Mediaset leader: i dati Auditel di Canale 5, Italia 1 e Rete 4; Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna; Don Matteo 15, stasera 8 gennaio: le anticipazioni nuova stagione; Ascolti tv Rai-Mediaset: programmi top/flop 2025 e quelli su cui si scommette di più per il 2026. Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola - La fiction Rai parte col 24,8% di share e vince in prima serata, Forbidden Fruit al 12,3%, Piazzapulita supera Ore 14 e Dritto e Rovescio: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, tra Rai 1 con Don Matteo 15 e Forbidden Fruit su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv dell’8 gennaio, Don Matteo è tornato e mette tutti in ombra - Raoul Bova è tornato in “Don Matteo 15” su Rai 1 e attira l’attenzione di tutti. dilei.it

A Testa Alta debutta con un boom di ascolti tv. Sabrina Ferilli vince la serata con 4 milioni di spettatori e il 25.2% di share. La fiction è già tra i migliori esordi del 2026. Solo la Ferilli poteva raggiungere un risultato simile per far rinascere le fiction Mediaset. C - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.