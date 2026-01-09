Ascoli-Ternana le formazioni UFFICIALI del match

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Ternana, match valido per il ventesimo turno del campionato di Serie C girone B, sono state rese note. La partita si disputa alle ore 20.30. L’Ascoli, privo di Guiebre e Curado per squalifica e Damiani e Del Sole per infortunio, affronta la Ternana in un momento importante della stagione.

Il ventesimo turno della Serie C girone B si apre con Ascoli-Ternana (ore 20.30). I bianconeri sono privi di Guiebre e Curado (squalificati) e degli indisponibili Damiani e Del Sole. Prima convocazione per il nuovo arrivato Francesco Galuppini. Nella formazione allenata da Fabio Liverani out il.

