Ascoli-Ternana 1-0 le pagelle | male l' asse di destra Bianay-Romeo insufficienza anche per Proietti

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Ascoli, vengono analizzati i voti dei giocatori della Ternana. La prestazione complessiva evidenzia alcune criticità, in particolare sulla fascia destra con Bianay e Romeo, giudicati sotto la sufficienza. Anche Proietti non ha raggiunto le aspettative, evidenziando aree di miglioramento. Di seguito, i giudizi e le valutazioni dei singoli calciatori rossoverdi al termine della partita.

I voti ai calciatori rossoverdi al termine di Ascoli-Ternana 1-0D'Alterio 6: Si fa trovare pronto nel primo tempo respingendo l'unico tiro in porta degli avversari. Nella ripresa non accenna l'uscita sul cross da cui nasce la rete avversaria.Donati 6: L'uomo insostituibile delle Fere disputa una.

Ascoli-Ternana 1-0: basta D’Uffizi, prima vittoria del 2026 - Dopo due punti nelle precedenti tre partite, l’Ascoli ritrova la vittoria. veratv.it

Serie C Girone B: Ternana battuta 1-0 al Del Duca dall’Ascoli. La classifica aggiornata - Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, la partita si sblocca al 61’: Chakir ... ilovepalermocalcio.com

#SerieC gr.B: Ascoli-Ternana 1-0 gr.C: Audace Cerignola-Potenza 4-0 #calcio #football x.com

ASCOLI-TERNANA 1-0 (D'Uffizi) LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE ASCOLI: Vitale, Alagna, Rizzo, Nicoletti, Pagliai, Milanese, Corradini, Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi, Chakir Allenatore, Tomei TERNANA: D'Alterio, Maestrelli, Capuano, Donati, Bianay, - facebook.com facebook

