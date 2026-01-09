Ascoli-Ternana 1-0 le pagelle | male l' asse di destra Bianay-Romeo insufficienza anche per Proietti

Da ternitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Ascoli, vengono analizzati i voti dei giocatori della Ternana. La prestazione complessiva evidenzia alcune criticità, in particolare sulla fascia destra con Bianay e Romeo, giudicati sotto la sufficienza. Anche Proietti non ha raggiunto le aspettative, evidenziando aree di miglioramento. Di seguito, i giudizi e le valutazioni dei singoli calciatori rossoverdi al termine della partita.

I voti ai calciatori rossoverdi al termine di Ascoli-Ternana 1-0D’Alterio 6: Si fa trovare pronto nel primo tempo respingendo l’unico tiro in porta degli avversari. Nella ripresa non accenna l’uscita sul cross da cui nasce la rete avversaria.Donati 6: L’uomo insostituibile delle Fere disputa una. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Campobasso-Ternana 0-1, le pagelle: Stefano Pettinari torna decisivo. Difesa granitica e buon rientro anche per Mattia Proietti

Leggi anche: Ternana-Arezzo 1-1, le pagelle del match: incerto D'Alterio. Il migliore in campo è Proietti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove vedere Ascoli-Ternana: data, orario e diretta; L’Ascoli adesso deve reagire. Vietato fallire contro la Ternana; Pronostici Ascoli-Ternana: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 09.01.2026 Serie C; Ascoli, venerdì sfida a una Ternana in salute: numeri e campo chiedono un cambio di passo.

ascoli ternana 1 0Ascoli-Ternana 1-0, Tomei: “Sarebbe stata una beffa quel rigore nel recupero. Nicoletti giocatore importante” - L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei ha parlato nella sala stampa dello stadio “Del Duca” al termine del match vinto contro la Ternana nel 21esimo turno del girone B del campionato di Serie C. picenotime.it

ascoli ternana 1 0Ascoli-Ternana 1-0: basta D’Uffizi, prima vittoria del 2026 - Dopo due punti nelle precedenti tre partite, l’Ascoli ritrova la vittoria. veratv.it

ascoli ternana 1 0Serie C Girone B: Ternana battuta 1-0 al Del Duca dall’Ascoli. La classifica aggiornata - Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, la partita si sblocca al 61’: Chakir ... ilovepalermocalcio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.