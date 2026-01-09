ARTtime inizia il nuovo anno con Aprire in Bellezza

ARTtime dà il benvenuto al nuovo anno con la mostra collettiva “Aprire in Bellezza”. L’evento, che inaugura la stagione espositiva 2024, apre le sue porte venerdì 9 gennaio alle ore 10. Un’occasione per apprezzare nuove proposte artistiche e dare il via a un anno ricco di stimoli culturali. La mostra rimarrà visitabile fino a data da definirsi, offrendo un momento di riflessione e confronto per appassionati e visitatori.

Un anno nuovo è iniziato e con lui deve cominciare anche la stagione espositiva di ARTtime (che si preannuncia spettacolare): venerdì 9 gennaio, dalle ore 10, sarà visitabile la collettiva "Aprire in Bellezza".Un titolo che racchiude il migliore degli auspici e – al tempo stesso – regala un.

