Arte e salute | il protocollo tra Gemelli Isola e CoopCulture

È stato firmato un protocollo tra Gemelli Isola e CoopCulture per integrare l’arte e la cultura nei percorsi di cura oncologica presso l’Ospedale Isola Tiberina di Roma. L’iniziativa, prevista a partire da gennaio 2026, mira a offrire un supporto psicologico attraverso attività artistiche, favorendo un ambiente di cura più completo e accogliente per i pazienti.

Cosa: Un protocollo d’intesa per integrare l’arte e la cultura nei percorsi di cura oncologica. Dove e Quando: Presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, con attività a partire da gennaio 2026. Perché: Per trasformare i luoghi di cura in spazi di benessere psicofisico, sfruttando il valore terapeutico della bellezza. L’Isola Tiberina, cuore millenario della sanità romana, diventa il palcoscenico di una rivoluzione silenziosa che mette al centro non solo il corpo, ma l’anima del paziente. L’arte entra ufficialmente nelle corsie dell’ Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ETS grazie a una collaborazione strategica con CoopCulture, la principale cooperativa operante nel settore dei beni e delle attività culturali in Italia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

L’arte entra nell’Ospedale Isola Tiberina.

