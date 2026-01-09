Arsenal accordo trovato con Bukayo Saka | pronto un quinquennale scadenza fissata a giugno 2031

L’Arsenal ha raggiunto un accordo con Bukayo Saka per un contratto quinquennale, che lo legherà ai Gunners fino a giugno 2031. La firma del nuovo contratto conferma l’importanza del talento inglese nel progetto sportivo del club, garantendo stabilità e continuità per le prossime stagioni. La trattativa è stata definita con successo, consolidando un rapporto di lunga durata tra Saka e l’Arsenal.

Arsenal, l'intesa totale con Saka: pronto contratto quinquennale che legherà il talento ai Gunners fino al giugno 2031 Bukayo Saka ha accettato di firmare un nuovo contratto quinquennale con l'Arsenal, con scadenza fissata a giugno 2031. La notizia è stata riportata da David Ornstein, confermando così la volontà del club di blindare uno dei suoi. Arsenal, vicino l'accordo per il rinnovo di Saka: i dettagli. Trattative anche con Saliba e Gabriel - Secondo quanto riporta l'emittente francese RMC Sport, siamo giunti alla fase finale per trovare l'accordo

