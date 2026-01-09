Ars et Labor il calendario cambia ancora | nuovi orari per Coppa Italia e campionato

Ars et Labor comunica nuovi orari per le gare di Coppa Italia e campionato, con variazioni ancora in corso. Secondo fonti ufficiali di via Copparo, si tratta probabilmente delle ultime modifiche temporanee. Restano aggiornamenti importanti per tifosi e appassionati, che devono pianificare le prossime partite nel rispetto del calendario ufficiale. Continuano le verifiche e le comunicazioni ufficiali per garantire chiarezza e trasparenza su date e orari.

Ancora variazioni di calendario per l’Ars et Labor. Ma, secondo quanto riportato da via Copparo, dovrebbero essere le ultime (almeno per un po’). Il primo spostamento importante riguarda la semifinale di Coppa Italia Eccellenza contro il Brescelle Piccardo: la sfida del ‘Giovanni Morelli’. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Ars et Labor, regalo di Natale: Pietracuta rimontato (1-2), è semifinale di Coppa Italia - VIDEO Leggi anche: Ars et Labor, la Coppa per ripartire: al Mazza arriva il Zola Predosa - DIRETTA ALLE 20.30 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza; Ars et Labor, due novità: dal recupero col Fratta Terme al 'neutro' contro Massa Lombarda; Ars et Labor Spal, un attacco atomico per un mese di fuoco – Tutti i recuperi; SPAL – CON IL MASSA LOMBARDA A CASTEL SAN PIETRO TERME. Ars et Labor, un attacco atomico per un mese di fuoco – Tutti i recuperi - Ferrara La premessa è sempre la medesima: per vincere quella corsa a tappe chiamata campionato è importante essere squadra e curare entrambi le fasi - msn.com

Ars et Labor sotto dopo 3’. 1-0 per il Cava Ronco – LA DIRETTA - 20’ Mischia in area ospite e ancora il portiere avversario risponde con una parata alla deviazione di Mazzali, questa volta coi piedi. msn.com

Tutto cominciò con Ars et Labor - La Spal acronimo di ‘Società polisportiva ars et labor’, è una società calcistica con sede a Ferrara. ilrestodelcarlino.it

