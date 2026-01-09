Arriva dall’Asia e si distingue per le sue proprietà ricche e benefiche. Derivato da una bacca considerata sacra, l’attivo chiamato chebula rappresenta un’alternativa naturale alla vitamina C nei prodotti skincare. Questo potente antiossidante, proveniente dalla tradizione ayurvedica, offre un’opzione efficace per proteggere e rinvigorire la pelle, arricchendo le formulazioni cosmetiche con un ingrediente naturale e di origine antica.

L a vitamina C vede un nuovo attivo skincare “concorrente”: si chiama c hebula, è un antiossidante proveniente dal mondo ayurvedico e può essere una validissima alternativa nelle formulazioni cosmetiche. Ultimamente, sta incuriosendo sempre di più, con un aumento di ricerche anche online. Ma quali sono le differenze tra i due? Bagno di ghiaccio e maschera: la skincare casalinga di Hailey Bieber a prova di Met Gala X Leggi anche › Il “Vitamin C day” ci ricorda che la Vitamina C è una grande amica della pelle Dall’ayurveda, la Chebula, ricca di proprietà. Ma che cos’è la chebula? Non è altro che l’ estratto ricco di proprietà di un frutto simile alla mandorla e di origine asiatica, presente in India, Sri Lanka, Nepal, Vietnam e Malaysia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Arriva dall'Asia ed è ricchissima di proprietà. Da una bacca "sacra", ecco l'attivo alternativo alla vitamina C

Leggi anche: De Biasi avverte il Napoli: «Il Qarabag può far male. Hanno due squadre e una proprietà ricchissima»

Leggi anche: Vitamina D2 e Vitamina D3: che differenza c'è e come la comunità scientifica si è espressa riguardo alla «migliore»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Musica è Asia D’Alterio la giovane voce che incanta con emozione e talento.

Fiorentina, è fatta per Brescianini: arriva dall'Atalanta in prestito, tutte le cifre dell'operazione - facebook.com facebook

#Fiorentina, è fatta per #Brescianini: arriva dall' #Atalanta in prestito, tutte le cifre dell'operazione x.com