Arriva dall' Asia ed è ricchissima di proprietà Da una bacca sacra ecco l' attivo alternativo alla vitamina C
Arriva dall’Asia e si distingue per le sue proprietà ricche e benefiche. Derivato da una bacca considerata sacra, l’attivo chiamato chebula rappresenta un’alternativa naturale alla vitamina C nei prodotti skincare. Questo potente antiossidante, proveniente dalla tradizione ayurvedica, offre un’opzione efficace per proteggere e rinvigorire la pelle, arricchendo le formulazioni cosmetiche con un ingrediente naturale e di origine antica.
L a vitamina C vede un nuovo attivo skincare “concorrente”: si chiama c hebula, è un antiossidante proveniente dal mondo ayurvedico e può essere una validissima alternativa nelle formulazioni cosmetiche. Ultimamente, sta incuriosendo sempre di più, con un aumento di ricerche anche online. Ma quali sono le differenze tra i due? Bagno di ghiaccio e maschera: la skincare casalinga di Hailey Bieber a prova di Met Gala X Leggi anche › Il “Vitamin C day” ci ricorda che la Vitamina C è una grande amica della pelle Dall’ayurveda, la Chebula, ricca di proprietà. Ma che cos’è la chebula? Non è altro che l’ estratto ricco di proprietà di un frutto simile alla mandorla e di origine asiatica, presente in India, Sri Lanka, Nepal, Vietnam e Malaysia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
