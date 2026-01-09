Arretrati DSGA e Funzionari scatta l’ora del conguaglio | entro febbraio 2026 in arrivo fino a 2.500 euro Le cifre

A pochi mesi dalla scadenza, sono in arrivo gli arretrati per DSGA e Funzionari, con importi che variano da circa 1.734 a 2.587 euro, inclusa una tantum di 270,70 euro. La comunicazione ufficiale precisa che il conguaglio sarà corrisposto entro febbraio 2026, rappresentando un riconoscimento di adeguamento retributivo. Questa misura riguarda tutti i soggetti interessati, garantendo il pagamento delle somme maturate negli ultimi anni.

