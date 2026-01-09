Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, con il sospetto di fuga. La moglie di Jacques si è scusata pubblicamente, mentre emergono dettagli come la rimozione dei video dai social la notte dell’incidente. Le indagini italiane permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare attivamente ai processi.

