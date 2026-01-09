Arrestato titolare del Constellation | Rischio di fuga La moglie in lacrime | Chiedo scusa | Quella notte tolsero i video dai social
Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, con il sospetto di fuga. La moglie di Jacques si è scusata pubblicamente, mentre emergono dettagli come la rimozione dei video dai social la notte dell’incidente. Le indagini italiane permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare attivamente ai processi.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
