Arrestato titolare del Constellation | Rischio di fuga La moglie in lacrime | Chiedo scusa | Quella notte tolsero i video dai social

Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. La moglie si è scusata, mentre si ipotizza un rischio di fuga. Le indagini italiane proseguiranno permettendo alle famiglie delle vittime di partecipare attivamente ai processi. Nel frattempo, sono stati rimossi i video dai social network relativi alla notte degli eventi.

