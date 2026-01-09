Arrestato titolare del Constellation | Rischio di fuga La moglie in lacrime | Chiedo scusa | Quella notte tolsero i video dai social
Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. La moglie si è scusata, mentre si ipotizza un rischio di fuga. Le indagini italiane proseguiranno permettendo alle famiglie delle vittime di partecipare attivamente ai processi. Nel frattempo, sono stati rimossi i video dai social network relativi alla notte degli eventi.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
